Журавлей-монахов пересчитали в заказниках Приамурья

Фото: Дирекция по охране и использованию животного мира и ООПТ Амурской области

Специалисты провели традиционный весенний мониторинг популяции черного журавля на территории региональных заказников. Полученные данные вселяют уверенность: численность этого краснокнижного вида остается стабильной.

В заказнике «Муравьевский» орнитологи насчитали порядка 80 птиц, а на территории «Амурского» — до 120 особей. Как подчеркивают в дирекции по охране животного мира, эти цифры укладываются в многолетнюю норму и не вызывают опасений.

Черный журавль, внесенный в Красную книгу России, — один из самых миниатюрных представителей своего семейства. Его рост редко превышает 100 сантиметров, а масса тела обычно не дотягивает до четырех килограммов. Отличительные черты внешности — дымчато-серое оперение и яркая алая «шапочка» на темени. В мире насчитывается около 11 тысяч таких птиц, и в нашей стране они гнездятся преимущественно на Дальнем Востоке и в Красноярском крае, выбирая для жизни болотистые участки с одиночными деревьями.

Образ жизни этих птиц полон загадок: они крайне осторожны и избегают людей. Брачный сезон стартует в апреле, а кладку яиц оба родителя высиживают по очереди примерно в течение месяца. Интересно, что птенцы уже на четвертый день покидают родное гнездо, а через две недели предпринимают первые попытки полета. Однако к созданию собственной семьи они приступают лишь по достижении трехлетнего возраста.

Особую трогательность этому виду придает удивительная верность в парах — журавли сохраняют супружеские отношения на всю жизнь. Свои чувства они выражают в знаменитых ритуальных танцах и мелодичных дуэтах, которые, по мнению ученых, служат не только для привлечения партнера, но и как способ снять напряжение.