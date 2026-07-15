В Зейском округе ограничили проезд к селу Ивановка из-за паводка

Фот: Минтранс Амурской области

В Зейском муниципальном округе введены временные ограничения движения на подъезде к селу Ивановка. На втором километре региональной трассы вода из реки Уркан вышла за берега и перелилась через дорожное полотно. Причина — существенный подъем уровня воды в реке.

Проезд по этому участку в настоящее время доступен только для специальной техники (пожарных машин, карет скорой помощи) и автомобилей повышенной проходимости. Легковым машинам движение категорически не рекомендуется — преодолеть перелив не удастся.

Дорожные службы готовы приступить к восстановительным работам, но только после того, как вода естественным образом спадет. Пока это невозможно.

Водителей настоятельно просят по возможности воздержаться от поездок в направлении Ивановки. Если поездка необходима, автомобилистам советуют быть предельно внимательными, строго соблюдать требования временных дорожных знаков и проявлять особую осторожность в темное время суток.