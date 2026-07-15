Школа в Циолковском получит новую жизнь: капремонт завершат к 2027 году

Фото: Ольга ЮШКОВА

В городе Циолковский полным ходом идет капитальный ремонт средней школы № 7. Подрядчикам предстоит полностью преобразить здание — от инженерных сетей до дизайна учебных классов. Работы ведутся в рамках национального проекта «Молодежь и дети», основное финансирование (193 млн рублей) поступило из федерального бюджета.

Строители уже приступили к отделке, монтажу электрики и прокладке новых инженерных коммуникаций. Полностью заменят системы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции и электроснабжения — это не только повысит безопасность и комфорт, но и сократит будущие расходы на содержание здания.

Особое внимание уделят внутреннему пространству. Кабинеты, коридоры и библиотека получат современное оформление с использованием актуальных материалов. А школьная столовая превратится в полноценное кафе — такой формат уже успешно внедряется в учебных заведениях Приамурья. По поручению губернатора Василия Орлова в области к началу 2026 года обновили более 60 столовых, а до конца 2028 года планируется модернизировать еще свыше 60.

Ход работ контролируют администрация Циолковского и специалисты регионального учреждения «Строитель», которые регулярно выезжают на объект для проверки качества и оперативного решения вопросов.

Завершить масштабное обновление школы № 7 планируют к осени 2027 года. После ремонта ученики и педагоги получат современное образовательное пространство, соответствующее всем новым стандартам.