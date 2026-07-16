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НовостиОбщество16 июля 2026 9:24

В Амурской области спроектируют дамбу на реке Томь для защиты от паводков

Регионы Дальнего Востока усилили подготовку к прогнозируемым наводнениям, в Приамурье появится новое гидрозащитное сооружение
Никита ТИШКОВ
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти и оперативные службы ДФО перешли в режим упреждения в связи с прогнозом Росгидромета о высокой вероятности сильных паводков на бассейне Амура. В регионах заблаговременно готовят гидротехнические сооружения, технику и персонал. В Амурской области уже задействована группировка из 8 тысяч человек и более 2 тысяч единиц техники.

Как сообщили в Минвостокразвития, в Приморье ведется расчистка русел рек Большая Уссурка и Объяснения. Забайкальский край перешел на усиленный гидрологический мониторинг — в готовности 900 сотрудников МЧС и 200 единиц техники. В Хабаровском крае проверяют систему оповещения и уточняют зоны возможного подтопления.

В рамках государственных мастер-планов развития дальневосточных городов до 2030 года запланировано 15 мероприятий по созданию гидрозащитных сооружений и расчистке русел рек на общую сумму 49,6 млрд рублей. Одно из них — дамба на реке Томь в Белогорске Амурской области, которая сейчас находится на стадии проектирования.