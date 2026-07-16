Приамурье наращивает добычу: за полгода регион получил 7,6 тонны золота и 1,7 млн тонн угля

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Горнодобывающая отрасль Амурской области завершила первое полугодие 2026 года с устойчивыми результатами, показав рост по добыче драгметалла.

Основной вклад в промышленную копилку региона, как и прежде, внес уголь. За шесть месяцев предприятия извлекли 1 695 тысяч тонн твердого топлива. Львиная доля — 1 178,5 тысячи тонн — пришлась на бурый уголь, добытый на Ерковецком разрезе в Октябрьском округе. Еще 377,6 тысячи тонн каменного угля дали шахты в Селемджинском районе.

Параллельно велась добыча рудных полезных ископаемых. На Куранахском месторождении к 1 июля накоплено 276,4 тысячи тонн железнотитановых руд.

Особого внимания заслуживает золотодобыча — флагман отрасли в регионе. Суммарно все предприятия области извлекли 7 644 килограмма драгоценного металла, что на 0,97% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Уголь, руды и золото остаются основой промышленной стабильности Приамурья. Рост по золоту и сохранение высоких объемов по углю и рудам подтверждают сбалансированную работу ключевых недропользователей региона.