В Благовещенске досрочно завершили ремонт на водозаборе «Северный»

Вода начала поступать в дома Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Масштабные работы на водозаборе «Северный», из-за которых с 14 июля без водоснабжения остались жители нескольких районов Благовещенска, завершены досрочно. Коммунальщики уже запустили оборудование, и вода постепенно начала поступать в дома горожан.

На время остановки водозабора специалисты провели обеззараживание и хлорирование резервуаров чистой воды, заменили ряд задвижек и затворов, выполнили ревизию запорной арматуры и трансформаторов. Кроме того, в городских водопроводных колодцах установили более 10 современных задвижек.

Отключение затронуло потребителей Тепличного комбината, КПП, Хлопкопрядильной фабрики, Микрорайона, посёлков Мясокомбинат и Птицефабрики, Моховой пади, Астрахановки, района Агромаш, а также сёл Садовое и Чигири, посёлков Аэропорт и Радиоцентр. В остальных частях города было снижено давление в сети.

Коммунальщики предупреждают: в ближайшие дни возможно временное ухудшение качества воды из-за промывки системы — это штатная ситуация после подобных отключений.