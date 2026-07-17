Больше полумиллиона пассажиров обслужил аэропорт Благовещенска за первое полугодие

Фото: пресс-служба аэропорта Благовещенска

Аэропорт Благовещенска подвел итоги работы за шесть месяцев 2026 года. Услугами воздушной гавани воспользовались 537,5 тысячи пассажиров, что на 13% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Рост зафиксирован как на внутренних, так и на международных маршрутах. Российскими рейсами воспользовались 498,5 тысячи человек — на 9% больше, чем годом ранее. А вот международный пассажиропоток вырос в 1,88 раз, достигнув 39 тысяч человек.

Самым востребованным внутренним направлением остается Москва — более 150 тысяч пассажиров за полгода. На втором месте — Новосибирск (около 100 тысяч), третье занял Красноярск (свыше 67 тысяч).

Среди международных рейсов лидирует вьетнамское направление: рейсами авиакомпании «Vietjet air» в Ханой воспользовались почти 27 тысяч пассажиров. Второе и третье места заняли регулярные рейсы «ИрАэро» в китайские Харбин и Пекин — на обоих направлениях перевезли более 4 тысяч человек.