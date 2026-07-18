В Амурской области ожидают подъема уровня рек

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В предстоящие выходные в Приамурье прогнозируется ухудшение гидрологической обстановки. По данным регионального Гидрометцентра, на нескольких реках области ожидается существенный рост уровня воды.

На участке реки Амур от Игнашино до Иннокентьевки суточный подъём может составить от 10 до 50 сантиметров. На Зее — на отрезке от Мазаново до Благовещенска — вода прибавит 20–50 сантиметров в сутки. Река Селемджа у посёлка Экимчан может подняться на 20–30 сантиметров. Кроме того, не исключён выход на пойму реки Правый Уркан.

Синоптики также предупреждают: из-за локальных грозовых дождей возможны дополнительные скачки уровня воды на малых реках области.