Василий Орлов представил новые инвестпроекты Приамурья на Совете глав ДФО

Фото: правительство Амурской области

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев провёл заседание Совета ДФО, в котором принял участие губернатор Амурской области Василий Орлов. На встрече шла речь о привлечении капиталовложений, развитии экономики, энергетики, транспорта и реализации масштабных проектов на Дальнем Востоке.

Как сообщили в правительстве Приамурья, регион был отмечен как лидер по объёму инвестиций по итогам 2025 года. В области продолжают работу действующие предприятия, а в ближайшее время планируется запуск двух крупных объектов — Амурского газохимического комплекса и завода группы компаний «Содружество» по переработке сои и масличных культур.

Кроме того, участники совета обсудили создание единой территории опережающего развития, строительство инфраструктуры для международной ТОР в районе предмостовой зоны Приамурья, обеспечение регионов топливом, устранение дефицита энергомощностей, развитие авиасообщения и реализацию мастер-планов дальневосточных городов.