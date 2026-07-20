Амурчане прошли в финал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли»

Фото: Амурский Минтранс

Амурскую область в финале VI Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» представят руководитель регионального «Центра организации дорожного движения» Вячеслав Ермолин и начальник отдела инвестиций региональных проектов Минтранса Иван Курицын. Оба успешно прошли несколько отборочных этапов, стартовавших ещё в конце 2025 года.

Иван Курицын курирует развитие дорожной инфраструктуры региона, реализацию национальных и федеральных проектов, а также взаимодействие с федеральными органами власти. Вячеслав Ермолин отвечает за внедрение современных технических средств, развитие интеллектуальных транспортных систем и совершенствование транспортной инфраструктуры области.

В региональном Минтрансе отметили, что выход в финал — признание профессиональных компетенций специалистов. «Уверены, что их знания, опыт и управленческие навыки позволят достойно представить Амурскую область на всероссийском уровне», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас финалисты готовят презентации перспективных проектов для развития отрасли, которые представят жюри в Саратове. Финальные мероприятия пройдут с 13 по 16 августа 2026 года, где определят 30 сильнейших лидеров строительной отрасли.

Организатором конкурса выступает Всероссийский центр национальной строительной политики при поддержке Минстроя России, профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов и объединений.