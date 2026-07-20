В Приамурье стартовала выдача разрешений на добычу бурого медведя

Фото: Ольга ЮШКОВА

В Амурской области с 20 июля начался приём заявлений на получение разрешений на добычу бурого медведя в общедоступных охотничьих угодьях. Охотничий сезон продлится 30 дней в период с 1 августа по 31 декабря, сообщает региональное управление по охране животного мира.

Подать заявку можно несколькими способами: лично или через представителя, по почте с уведомлением и описью вложения, а также онлайн через портал государственных и муниципальных услуг.

На этот сезон утверждены лимиты на добычу 1 325 медведей — это на 74 особи больше, чем в прошлом году. Также увеличены квоты на лося (+44), благородного оленя (+118), косулю (+101), соболя (+779), а также незначительно — на дикого северного оленя, кабаргу и рысь.