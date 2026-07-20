Благовещенск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2026 9:42

В Приамурье стартовала выдача разрешений на добычу бурого медведя

В осенне-зимний сезон охотники смогут добыть 1 325 особей — квота увеличена на 74 по сравнению с прошлым годом
Никита ТИШКОВ
Фото: Ольга ЮШКОВА

Фото: Ольга ЮШКОВА

В Амурской области с 20 июля начался приём заявлений на получение разрешений на добычу бурого медведя в общедоступных охотничьих угодьях. Охотничий сезон продлится 30 дней в период с 1 августа по 31 декабря, сообщает региональное управление по охране животного мира.

Подать заявку можно несколькими способами: лично или через представителя, по почте с уведомлением и описью вложения, а также онлайн через портал государственных и муниципальных услуг.

На этот сезон утверждены лимиты на добычу 1 325 медведей — это на 74 особи больше, чем в прошлом году. Также увеличены квоты на лося (+44), благородного оленя (+118), косулю (+101), соболя (+779), а также незначительно — на дикого северного оленя, кабаргу и рысь.