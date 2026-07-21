Первый в 2026 году пуск с космодрома Восточный перенесли на ноябрь-декабрь

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В Амурской области изменились сроки первого в 2026 году пуска с космодрома Восточный. Запуск ракеты-носителя «Союз», ранее анонсированный на 2 сентября, перенесен на ноябрь или декабрь. Точная дата старта пока не уточняется, сообщает Порт Амур.

Напомним, что для желающих увидеть пуски с Восточного в Приамурье действует туристический авиамаршрут. Перелет от авиакомплекса «Чирок» (в 30 километрах от Благовещенска) до аэродрома космодрома занимает около двух часов — в три раза быстрее, чем автобусная поездка. Ранее туристы могли наблюдать старты, путешествуя наземным транспортом в течение шести часов.