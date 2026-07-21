Канатная дорога между Благовещенском и Хэйхэ готова более чем на 96%

Фото: правительство Амурской области

Представители России и Китая провели рабочее совещание по вопросу запуска трансграничной канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ. Китайскую делегацию возглавил начальник Управления специального оборудования Госуправления по регулированию рынка КНР Ван Юньсун. Российскую сторону представил зампред правительства Амурской области Петр Пак.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приамурья, строительная готовность объекта превысила 96%. На объекте уже смонтированы все 10 канатов, в ближайшее время ожидается поставка пассажирских кабин.

«На завершающей стадии различные службы с двух сторон объединяются, чтобы сформировать общую дорожную карту по запуску. Обсудили механизм координации действий для успешного безопасного запуска», — прокомментировала министр внешних связей и туризма Екатерина Киреева.

Стороны договорились создать рабочую группу и разработать план действий.

Тестовая эксплуатация канатной дороги начнётся в третьей декаде декабря 2026 года. Промышленный запуск состоится после успешного завершения испытаний и оформления всех необходимых процедур со стороны обеих стран.