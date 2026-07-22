В Тынде пройдет лития в память о погибших в авиакатастрофе

Фото: мэр Тынды Сергей Гуляев

В пятницу, 24 июля, в Тынде почтут память жертв авиакатастрофы, произошедшей год назад. Поминальная лития начнется в 12:00 у Поклонного креста, установленного недалеко от места падения самолета. Об этом сообщил мэр города Сергей Гуляев.

Администрация Тынды организует бесплатный автобус для родственников погибших и всех, кто хочет принять участие в церемонии. Отправление в 11:30 от здания мэрии на улице Красная Пресня, 29. После завершения богослужения автобус доставит участников обратно в город.

Напомним, авиакатастрофа произошла 24 июля 2025 года. Самолет, следовавший по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, потерпел крушение при заходе на посадку. Жертвами трагедии стали 48 человек.