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НовостиОбщество22 июля 2026 8:39

В Тынде пройдет лития в память о погибших в авиакатастрофе

У Поклонного креста на месте крушения самолета состоится поминальное богослужение
Никита ТИШКОВ
Фото: мэр Тынды Сергей Гуляев

Фото: мэр Тынды Сергей Гуляев

В пятницу, 24 июля, в Тынде почтут память жертв авиакатастрофы, произошедшей год назад. Поминальная лития начнется в 12:00 у Поклонного креста, установленного недалеко от места падения самолета. Об этом сообщил мэр города Сергей Гуляев.

Администрация Тынды организует бесплатный автобус для родственников погибших и всех, кто хочет принять участие в церемонии. Отправление в 11:30 от здания мэрии на улице Красная Пресня, 29. После завершения богослужения автобус доставит участников обратно в город.

Напомним, авиакатастрофа произошла 24 июля 2025 года. Самолет, следовавший по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, потерпел крушение при заходе на посадку. Жертвами трагедии стали 48 человек.