Агроном из Приамурья борется за звание лучшего в России

Валентин Гетманский. Фото: УЦЗН по Амурской области

Амурский агроном Валентин Гетманский представляет регион на федеральном этапе престижного конкурса профессионального мастерства. Чтобы доказать своё превосходство, участнику пришлось управлять беспилотниками, анализировать качество урожая, определять фазы роста культур и оценивать состояние полей с помощью технологий дистанционного зондирования. Все задания максимально приближены к реальным полевым условиям.

В финале, который развернулся на площади Тысячелетия в Саранске, Валентин соревнуется с сильнейшими аграриями со всей страны. Параллельно за победу борются ветеринарные фельдшеры и сыровары-технологи.

Путь в Саранск для амурчанина начался в июне с уверенной победы на региональном этапе в Благовещенске. Теперь ему предстоит пройти последнюю проверку. За первое место победитель получит 1 млн рублей, за второе — 500 тыс., за третье — 300 тыс.

Итоги конкурса подведут на большом праздничном концерте с участием Полины Гагариной и группы «Иванушки International». Торжественная церемония награждения победителей федерального этапа пройдёт в декабре в Москве.