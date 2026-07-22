Агроном из Приамурья борется за звание лучшего в России

Амурский агроном Валентин Гетманский представляет регион на федеральном этапе престижного конкурса профессионального мастерства. Чтобы доказать своё превосходство, участнику пришлось управлять беспилотниками, анализировать качество урожая, определять фазы роста культур и оценивать состояние полей с помощью технологий дистанционного зондирования. Все задания максимально приближены к реальным полевым условиям.
В финале, который развернулся на площади Тысячелетия в Саранске, Валентин соревнуется с сильнейшими аграриями со всей страны. Параллельно за победу борются ветеринарные фельдшеры и сыровары-технологи.
Путь в Саранск для амурчанина начался в июне с уверенной победы на региональном этапе в Благовещенске. Теперь ему предстоит пройти последнюю проверку. За первое место победитель получит 1 млн рублей, за второе — 500 тыс., за третье — 300 тыс.
Итоги конкурса подведут на большом праздничном концерте с участием Полины Гагариной и группы «Иванушки International». Торжественная церемония награждения победителей федерального этапа пройдёт в декабре в Москве.