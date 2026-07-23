В Благовещенске ушла из жизни известный врач-неонатолог Алла Галенчик

Фото: министерство здравоохранения Амурской области

В Благовещенске скончалась Алла Васильевна Галенчик — врач-неонатолог, чья профессиональная деятельность была неразрывно связана с городским родильным домом. Об утрате сообщил главный врач Благовещенской городской клинической больницы Александр Сучков, выразив соболезнования родным и близким.

Алла Галенчик окончила Благовещенский медицинский институт, прошла ординатуру по педиатрии, а с 1984 года работала в родильном доме. В 1987 году возглавила отделение для новорожденных и руководила им почти 20 лет. Даже после 2006 года она продолжила трудиться в отделении в качестве врача-неонатолога.

За десятилетия работы она оказала помощь тысячам младенцев. Коллеги запомнили ее как профессионала высочайшего уровня, ответственного и внимательного врача. Ее вклад в развитие неонатологии в Благовещенске высоко оценивается медицинским сообществом.

Прощание с Аллой Васильевной Галенчик состоится 25 июля с 9 до 10 часов в ритуальном зале Амурской областной клинической больницы.