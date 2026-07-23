В Амурской области около двух тысяч человек остались без света из-за ливней

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Амурской области из-за сильных ливневых дождей повреждена линия электропередачи. Без света остались около 2 тысяч жителей Тамбовского района. Как сообщили в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), на утро 23 июля отключены шесть фидеров 10 кВ в населённых пунктах Николаевка, Духовское, Гильчин, Разумовка, Муравьёвка и Корфово. Всего обесточено 1 907 человек.

Специалисты АО ДРСК уже приступили к восстановительным работам. На месте задействованы 9 бригад, 39 человек и 16 единиц техники. Энергетики делают всё возможное, чтобы вернуть электроснабжение в дома жителей в кратчайшие сроки.