Боец из Приамурья под минометным огнем доставил на передовую пять тонн боеприпасов

Фото: пресс-служба ВВО

Уроженец Амурской области, сержант Александр Строгий, выполняющий боевые задачи с первых дней спецоперации, был удостоен государственной награды. Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, военнослужащий, являясь старшим автомобильной колонны, получил задание доставить боеприпасы на передовую.

Во время движения колонна попала под минометный обстрел со стороны противника. Несмотря на опасность, Александру Строгому удалось сохранить управление и в установленный срок доставить более пяти тонн боеприпасов к месту назначения. При этом личный состав и техника потерь не понесли.

За проявленные мужество и отвагу сержант награжден медалью Жукова.