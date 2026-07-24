В Приамурье впервые за несколько лет нашли поддельную 50-рублевую купюру

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В Амурской области впервые с 2020 года выявлена фальшивая банкнота номиналом 50 рублей, сообщили в отделении Банка России по региону. Всего во втором квартале 2026 года в Приамурье нашли 6 поддельных российских купюр (из них 5 — пятитысячные), что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года (11 штук).

«Появление пятидесятирублевой подделки — скорее исключение, чем правило. Обычно мошенники предпочитают фальсифицировать крупные купюры. Однако этот случай — напоминание о том, что никогда нельзя терять бдительность», — пояснил и.о. руководителя ОКЦ № 3 Дальневосточного ГУ Банка России Алексей Резников.

Жителям региона рекомендуют проверять защитные признаки подлинности на всех банкнотах, независимо от их достоинства. Для этого можно использовать сайт Центробанка или мобильное приложение «Банкноты Банка России».