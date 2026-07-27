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НовостиОбщество27 июля 2026 6:49

В Благовещенске ушел из жизни известный челюстно-лицевой хирург Вячеслав Ковальчук

Он более 30 лет проработал в Амурской областной клинической больнице, из них 17 лет возглавлял отделение челюстно-лицевой хирургии
Никита ТИШКОВ
Фото: АОКБ

Фото: АОКБ

В Амурской областной клинической больнице на 57-м году жизни скончался врач-хирург Вячеслав Викторович Ковальчук. Вся его профессиональная карьера была связана с этим медучреждением: с 1993 года он работал здесь врачом-интерном, а с 2005-го по 2022-й руководил отделением челюстно-лицевой хирургии. После этого он продолжил трудиться в качестве врача.

Коллеги отмечают, что Вячеслав Ковальчук был не только высококлассным специалистом, но и чутким, отзывчивым человеком, который всегда поддерживал пациентов и помогал молодым врачам. Он запомнился как надежный наставник и преданный своему делу профессионал.