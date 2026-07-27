В Белогорске обрушилось заброшенное здание бывшего мясокомбината

Фото: ТГ-канал «Белогорск Z ИНФО»

В Белогорске обрушилось одно из пустующих строений на территории бывшего мясокомбината, который не эксплуатируется несколько десятилетий. По предварительным данным, внутри здания людей не было. Однако под завалами погибли бараны, находившиеся в строении, сообщает канал «Белогорск Z ИНФО».

В настоящее время специалистам предстоит установить причины обрушения и оценить состояние остальных построек. Заброшенные промышленные объекты из-за сильного износа конструкций представляют серьезную опасность, поэтому доступ на такие территории крайне рискован.