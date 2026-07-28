Мощный ливень обрушился на Белогорск

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Белогорске минувшей ночью прошел мощный ливень. Как сообщил глава города Станислав Мелюков, количество осадков достигло 76,2 мм (по данным официальной метеостанции) и до 103,8 мм (по данным муниципальной). Это близко к месячной норме.

Вода подтопила улицы в проблемных местах, где ливневка не справляется с нагрузкой, подошла к подъездам многоквартирных домов. В ряде районов произошли отключения электричества из-за подтопления инфраструктуры. Однако к 10 утра ситуацию удалось стабилизировать, а к 11 часам электроснабжение полностью восстановили.

Десятки приусадебных участков остаются затопленными — жители сообщают об этом через горячую линию и службы ГО и ЧС. Однако режим ЧС вводить не будут: по словам Мелюкова, юридических оснований нет — не хватает уровня осадков и отсутствуют другие критерии (нет погибших, пострадавших, не нарушены условия жизнедеятельности 50 и более человек).

Власти готовы оказывать помощь в индивидуальном порядке после обследования комиссией — если вода будет стоять долго и приведет к гибели урожая. Жителям рекомендовано фиксировать уровень и продолжительность подтопления.

Отдельная проблема — озеро Зеркальное, которое из-за дождей вновь наполнилось водой. Это остановило работы по благоустройству: пока установку конструкций продолжать нельзя.