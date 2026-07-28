В Приамурье шесть человек пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком

Авария произошла утром 28 июля на Новотроицком шоссе в условиях тумана. Фото : Амурский центр ГЗ и ПБ/ВКонтакте

В Амурской области на 59-м километре Новотроицкого шоссе столкнулись частный микроавтобус и грузовой автомобиль. ДТП случилось утром во вторник. По предварительным данным, микроавтобус, следовавший из Свободного в Благовещенск, в тумане не заметил припаркованный на обочине грузовик и врезался в него.

В салоне автобуса находились восемь человек. Шестеро из них получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших — две женщины-пассажирки: у одной предварительно диагностирован перелом руки, у другой — ушиб головы.

Водителю автобуса зажало ноги, для его спасения потребовалась помощь спасателей. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.