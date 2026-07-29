Амурский боец вывел технику из-под артобстрела и получил медаль Суворова

Заставочное фото Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащий соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа из Амурской области, сержант Евгений Вилюд, выполняет боевые задачи в зоне спецоперации с первых дней. Во время доставки боеприпасов и материальных средств колонна под его управлением попала под артиллерийский обстрел противника.

Несмотря на опасность, Евгений проявил уверенность и хладнокровие, сумев вывести технику и вооружение из зоны обстрела. Это позволило передовым подразделениям успешно выполнить боевую задачу. Затем боец организовал вывод автомобильной колонны в безопасную зону без потерь среди личного состава и техники.

За профессионализм, отвагу и мужество сержант Евгений Вилюд удостоен государственной награды — медали Суворова.