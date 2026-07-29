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НовостиОбщество29 июля 2026 8:52

Готовность ЖКХ Приамурья к зиме превысила 51%

В регионе запланировано 167 мероприятий: от ремонта сетей до обновления котельных
Никита ТИШКОВ
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве Амурской области обсудили подготовку к отопительному сезону 2026–2027 годов. Объекты ЖКХ региона готовы к зиме более чем на 51%, сообщила пресс-служба амурского правительства.

Приамурье обеспечено углем, мазутом, дровами и резервным топливом — графики поставок соблюдаются. В 20 районах созданы специальные комиссии, а в 14 муниципалитетах уже провели тренировки по быстрой ликвидации коммунальных аварий.

Всего в регионе запланировано 167 мероприятий: ремонт сетей, обновление котельных, бурение скважин. Муниципалитеты активно внедряют ГИС РСМД — систему мониторинга и диспетчеризации, которая позволит быстрее реагировать на сбои и устранять их.