Аэропорт на космодроме Восточный будет принимать до 400 пассажиров в час

Фото: Дирекция космодрома Восточный

На космодроме Восточный в Амурской области продолжается строительство аэропорта. Рабочие благоустраивают территорию, прокладывают сети, занимаются внутренней отделкой помещений, асфальтируют дороги и укладывают тротуары.

Как сообщили в Роскосмосе, новый аэропорт будет рассчитан на пропускную способность до 400 пассажиров в час, штат сотрудников превысит 1 500 человек.

Напомним, взлётно-посадочная полоса аэропорта была сдана в 2025 году. Воздушная гавань уже принимала самый большой самолёт в мире — «Руслан» (Ан-124).