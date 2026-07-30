Благовещенск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июля 2026 6:30

Аэропорт на космодроме Восточный будет принимать до 400 пассажиров в час

В здании аэровокзала идет внутренняя отделка, штат сотрудников составит 1500 человек
Никита ТИШКОВ
Фото: Дирекция космодрома Восточный

Фото: Дирекция космодрома Восточный

На космодроме Восточный в Амурской области продолжается строительство аэропорта. Рабочие благоустраивают территорию, прокладывают сети, занимаются внутренней отделкой помещений, асфальтируют дороги и укладывают тротуары.

Как сообщили в Роскосмосе, новый аэропорт будет рассчитан на пропускную способность до 400 пассажиров в час, штат сотрудников превысит 1 500 человек.

Напомним, взлётно-посадочная полоса аэропорта была сдана в 2025 году. Воздушная гавань уже принимала самый большой самолёт в мире — «Руслан» (Ан-124).