В Серышевском округе Приамурья открыли дорогу, пострадавшую от воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Серышевском округе Амурской области восстановили движение на втором километре дороги «Белогорск — Серышево — Широкий Лог» у села Хитровка. Участок был поврежден из-за обильных дождей, однако после спада воды проезд вновь открыт.

Как сообщили в региональном Минтрансе, сейчас по дороге могут проезжать легковые автомобили и спецтехника экстренных служб. Проезд для грузового транспорта пока невозможен — состояние объездной дороги у моста не позволяет пропускать тяжелые машины. Водителей грузовиков направляют на федеральную трассу «Амур».

Подрядные организации продолжают мониторить обстановку и готовят технику к устранению последствий стихии. Полноценное восстановление дорожного полотна начнется после того, как вода полностью уйдет.