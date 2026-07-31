Суд оставил в силе приговор прорабу за гибель рабочего на стройке «Лазурного берега» в Благовещенске

Прораб оштрафован и отстранен от должностей по безопасности на 1,5 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Амурский областной суд подтвердил приговор прорабу, признанному виновным в нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть рабочего на стройке жилого комплекса «Лазурный берег» в Благовещенске. Трагедия произошла в декабре 2024 года: мужчина упал в незащищенную шахту грузового лифта на 14-м этаже.

Следствие установило, что на 13-м и 14-м этажах отсутствовали защитные ограждения лифтовых шахт, а на 14-м не было даже креплений для решеток. В подъезде не работало освещение. Прораб, отвечавший за безопасность на объекте, знал о нарушениях, но не устранил их.

В апреле 2026 года Благовещенский городской суд приговорил его к двум годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты и запретил занимать должности, связанные с безопасностью на стройках, на 1,5 года. Защита утверждала, что шахты уже передали подрядчику по монтажу лифтов, но суд отметил, что акта приема-передачи нет, а ответственность за безопасность до официальной передачи несет застройщик.

Апелляционные жалобы осужденного и адвоката оставлены без удовлетворения. Вопрос компенсации морального вреда семье погибшего будет решаться в отдельном гражданском процессе.