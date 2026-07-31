В Приамурье установили метеомачты для ветроизмерений под строительство ВЭС

Заставочное фото Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Амурской области установлены метеомачты для ветроизмерений в рамках подготовки к строительству современной ветровой электростанции. Объект мощностью 150 МВт планируют разместить в Белогорском или Октябрьском муниципальных округах, сообщили в региональном Минэкономразвития. Ежегодно станция будет вырабатывать 500 тысяч МВт·ч экологически чистой электроэнергии.

Инвестор уже сформировал перечень участков общей площадью около 150 гектаров и предварительно согласовал схемы размещения с собственниками земли. Реализацию проекта планируют завершить в четвёртом квартале 2027 года. Региональные власти окажут инвестору меры поддержки и содействие в инфраструктурном обеспечении.