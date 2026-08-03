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НовостиОбщество3 августа 2026 9:30

В Благовещенске началось строительство нового роддома

Завершить работы планируют в 2029 году
Никита ТИШКОВ
Фото: правительство Амурской области

Фото: правительство Амурской области

В Благовещенске Амурской области началось строительство нового перинатального центра. Как сообщил губернатор Василий Орлов, работы ведет компания «Строительная компания № 1», уже зарекомендовавшая себя на других важных объектах региона. На строительство выделено более 4,6 млрд рублей.

Новый роддом площадью около 27 тыс. кв. м будет рассчитан на 150 мест. На месте будущего здания уже разрабатывают котлован и переносят опоры ЛЭП. Объект строится по федеральному проекту «Развитие инфраструктуры здравоохранения».

В областном Минздраве отметили, что существующий роддом, которому почти 40 лет, не соответствует современным требованиям. Ежегодно в нем рождается более 2 тысяч детей. Новый объект позволит повысить доступность и комфорт акушерско-гинекологической помощи для беременных и новорожденных.