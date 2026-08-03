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НовостиОбщество3 августа 2026 11:35

В Приамурье пройдут детские российско-китайские соревнования по футболу

Игры для спортсменов 2012, 2014 и 2016 годов рождения состоятся 14–15 августа на стадионе «Спартак» в Благовещенске
Никита ТИШКОВ
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Благовещенске 14 августа стартуют традиционные детские российско-китайские дружественные футбольные соревнования. В каждой возрастной группе выступят по четыре команды. Первый матч начнётся в 14:00, открытие турнира — в 16:00.

Как отметил министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека, через неделю российские сборные отправятся в Хэйхэ, чтобы провести ответные игры. Футбол — лишь одно из направлений сотрудничества: ранее уже прошли фестиваль зимних видов спорта «ЗимФест», международный забег «Мост Дружбы», соревнования по ушу и фиджитал. Впереди — турнир по настольному теннису и другие события.