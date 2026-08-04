Жилье по сертификатам приобретают сироты из Приамурья

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В этом году благодаря жилищным сертификатам квартиры купили 134 сироты. На поддержку выделено около 960 млн рублей — этой суммы хватит на жилье для 188 человек.

Как сообщает пресс-служба Минсоцзащиты Амурской области, выпускница детского дома Ксения Конобеева с мужем и сыном переехала в Краснодар. По сертификату она получила чуть более 5 млн рублей и добавила к ним материнский капитал — так удалось приобрести двухкомнатную квартиру.

Яна Шарипова из Селемджинского района с мужем и детьми перебралась в Благовещенск. Получив сертификат, она за месяц нашла квартиру площадью 70 квадратных метров.

Сумма сертификата зависит от муниципалитета или региона, где сирота покупает жилье. Максимальный размер выплаты — 5 351 379 рублей. На эти деньги можно приобрести квартиру или частный дом, но только уже построенный и введенный в эксплуатацию.

Претендовать на сертификат могут дети-сироты и дети без попечения родителей с 23 лет. При этом заявитель должен официально работать и получать зарплату не ниже МРОТ.