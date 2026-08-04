В Приамурье заметили поросенка-нарушителя ПДД

Фото: управление по охране животного мира Амурской области

В Бурейском округе Амурской области охотинспектор во время рейда заснял дикого поросенка, который метался по дороге. Кадры опубликованы в соцсетях управления по охране животного мира. Малыша тут же окрестили «полосатым нарушителем правил дорожного движения».

Как предположили в управлении, мать с остальным выводком успела перейти дорогу и скрыться в кустах. Один поросенок задержался и, увидев автомобиль, в панике начал бегать по трассе. К счастью, движение на дороге было неинтенсивным, и для кабаньего малыша все закончилось благополучно.