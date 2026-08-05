Рекордную урожайность ячменя фиксируют в Амурской области

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В Амурской области продолжается уборочная кампания. Как сообщил губернатор Василий Орлов, несмотря на сложные погодные условия во время посевной, прогнозы позитивны. «Рассчитываем получить хороший урожай. В частности, очень неплохие планы на сою и кукурузу. Проблем со сбытом не ожидаем — спрос на продукцию есть», — цитирует главу региона правительство.

На сегодняшний день ранние зерновые убраны почти на 15 тыс. гектаров. Темпы ниже прошлогодних из-за дождей, которые мешали технике выйти на поля. В этом году культуры занимают более 154 тыс. гектаров. Наиболее активно уборка идет в Тамбовском, Константиновском и Ивановском округах.

Как отметил зампред правительства области Олег Турков, урожайность ячменя лучше, чем в прошлом году, и некоторые хозяйства убирают его с рекордными показателями. Например, в компании «Луч» урожайность ячменя составила около 30 центнеров с гектара.