Приамурье отправило на передовую 100 мотоциклов, дроны и ретрансляторы

Фото: правительство Амурской области

Из Амурской области на передовую в зону специальной военной операции отправлена очередная партия помощи. Губернатор региона Василий Орлов сообщил, что бойцам передали 100 мотоциклов, которые помогут оперативно передвигаться по открытой местности, подвозить боеприпасы и продовольствие.

Кроме того, военные получили FPV-мониторы, FPV-дроны, аккумуляторы и зарядные устройства, ретрансляторы, а также 3D-принтер для печати запчастей. Все оборудование и техника закуплены по заявкам командиров.

«Помогать нашим будем и дальше!» — подчеркнул глава региона.