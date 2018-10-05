Фото дня - Благовещенск

Знакомтесь, это - Феликс, кот губернатора Приамурья Василия Орлова. В пятницу 5 октября он пропал и Василий Александрович попросил о помощи. К счастью, всё обошлось - Феликса подобрали и вернули добрые люди.

Ничего страшного в Приамурье не произошло, утечки газа нет. Это пожарные устроили учения на железной дороге по случаю Дня гражданской обороны. Фото: МЧС.

Это только кажется, что Благовещенск далек от моря. На фото: посвящение в курсанты личного состава амурского филиала МГУ имени Невельского.

Первокурсников ДальГАУ - главного сельскохозяйственного вуза Дальнего Востока - посвятили в студенты. В этом году в университет поступило 1300 человек. Фото: amurobl.ru

Фасад палеонтологического музея украсили динозаврами. Эти фигурки раскрасили благовещенцы в День города. Авторы проекта - культурный центр «Подвал-04» и творческая группа «Мураед». Фото: instagram.com/kultura_blag

В селе Сергеевка прошел традиционный Фестиваль тыквы. Амурчане хвастались урожаем, дегустировали местную продукцию и фотографировались с огромными тыквами. Снимками делились в соцсетях.

Эти картины в качестве подарков с ВЭФ-2018 увезут президенты России и Китая. Написаны они известным амурским художником Леонидом Кильчанским. Снимком поделилась министр культуры Приамурья Ольга Юркова в Instagram.

Меньше недели осталось до фестиваля «Амурская осень», но первые звезды уже приехали в Благовещенск. Вячеслав Гугиев, Юлия Такшина и другие артисты выступили на набережной Амура в областном центре. Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске закончилась реставрация фасада ресурсного центра лицея №6. Работы по восстановлению облика исторического здания велись с июня. Сто лет назад здесь жила семья врачей Бочкаревых, а теперь занимаются более тысячи детей. Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске прошел праздник «Город счастливых детей». Для детворы организовали более 60 творческих, спортивных и концертных площадок на площади Ленина. Ребята и взрослые фотографировались, делали сувениры и поделки и т.д. Фото: благовещенск.рф

Уникальные изделия нашли археологи во время раскопок в Свободненском районе. Памятник «Черниговка, селище-5» датируется II - VI веками н. э. и относится к михайловской археологической культуре, но у этой керамики другие венчики и форма. Фото: amurobl.ru

В Благовещенске открылся новый музей - «Дом Саяпина». Здесь можно увидеть предметы, которыми пользовались купцы конца XIX - начала XX веков, коллекцию часов разных эпох или советскую бытовую технику. Фото Анатолий ЛЕВСКОЙ

В Благовещенске проходит конкурс «Город цветов» на лучшее благоустройство дворов. Сейчас комиссия осматривает цветники и декоративные композиции участников. Итоги подведут в сентябре. Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске стартовал 14 этап многодневного велопробега Red Bull Trans-Siberian Extreme. Столица Приамурья не единственное место, где побывали спортсмены. Гонка проходит через Казань, Иркутск, Тюмень, Омск и другие города. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Настоящие «звероясли» появились в Центре охраны природы «Зейский». Амурские охотоведы выкармливают здесь двух лосят и двух косулят. Милыми фотографиями они поделились на официальной странице охотуправления в Instagram.

В Городском парке Благовещенска прошел сбор предложений по его реконструкции. Здесь станет больше зелени, территорию поделят на зоны по видам отдыха и возрастам. Пожелания горожан будут принимать в администрации парка до 19 августа. Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске продолжается реконструкция парка Дружбы. Здесь уже появилась спортивная площадка, сейчас рабочие заняты «китайской стеной». Напомним, завершить реконструкцию должны в сентябре. Фото: благовещенск.рф

В сквере областного дома народного творчества прошел фестиваль уличного кино. Благовещенцы увидели шесть короткометражек российских авторов. После показа зрителям предложили выбрать лучшую, подняв над головой фонарик или телефон. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Вот такого красавца под названием «Александр Рогоцкий» торжественно спустили на воду специалисты Судостроительного завода им. Октябрьской революции в Благовещенске. Фото: Любовь ТЕБЕНЬКОВА

В Благовещенске, несмотря на дожди, продолжается дорожная кампания. Ремонт и реконструкция дорог начались в конце мая, завершить все запланированные на 2018 год работы планируется до конца сентября. Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске начался сезон сельскохозяйственных ярмарок. Фермеры и производители с разных районов Приамурья съезжаются раз в неделю в областной центр и предлагают свою продукцию на площади Ленина. Фото: благовещенск.рф

Уровень воды в Амуре в районе Благовещенска повысился настолько, что затопило городской пляж, осталась лишь небольшая бетонная площадка. К слову, 12 и 13 июля в Приамурье ожидаются ливни. МЧС предупреждает - может повыситься уровень воды в малых реках.