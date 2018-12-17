Фото дня - Благовещенск

В Благовещенске завершились международные соревнования по хоккею среди детских команд в рамках программы «Добрый лед». На льду сошлись две амурские команды, по одной из Забайкальского и Хабаровского краев и четыре из Китая. Фото: благовещенск.рф

5 лет исполнилось танцевально-оздоровительному клубу «Танцы для здоровья» Ассоциации пожилых людей. Этих веселых бабушек знает каждый благовещенец, который хоть раз бывал летом на набережной. Отметили юбилей, конечно же, танцами. Фото: благовещенск.рф

«Новый год к нам мчится:) Просто юный кабанчик радуется снегу», - подписали фото сотрудники амурского управления по охране животного мира у себя в «Инстаграме». И это символично, ведь наступающий год будет Годом Свиньи! Снимок сделан в ЦОП «Зейский».

В Благовещенске» прошел турнир по смешанным единоборствам «Вызов Амура XIV». Зрители увидели восемь схваток между бойцами из Благовещенска, Биробиджана, Омска, Якутска, Хабаровска и Таджикистана. Фото: Сергей КОШМЕЛЕВ

Сборная команда Амурской области развернула флаг региона в Антарктиде! Здесь проходит первая международная антарктическая экспедиция по ледяному плаванию: Аргентина - Чили - Южный полюс (пролив Дрейка). Подробности читайте в ближайших номерах "КП"

Вот такой красотой теперь могут полюбоваться благовещенцы, прогуливаясь по набережной Амура. Правда, издалека. Цветочная композиция теперь украшает колесо обозрения в Хэйхэ.

Вот такая милая косуля поселилась недавно в Центре охраны природы «Зейский». Малышку вытащили из Амура. Первые дни за ней присмотрят специалисты, а потом, если с ней все будет в порядке, ее отпустят в лес. Фото: instagram.com/ohotaamur

Мэрия закончила принимать от благовещенцев эскизы снежных и ледовых фигур. Набралось 76 вариантов: поросята, персонажи сказок и мультфильмов, в том числе из сериала «Гравити Фолз». Какие из них украсят площадь, сообщат в ближайшие дни. Фото: благовещенск.

Монумент в виде ракеты-носителя «Ангара» на днях установили на космодроме Восточном в Приамурье. Макет ракеты высотой более пяти метров сделали в конструкторском бюро «Мотор» - филиале ФГУП «ЦЭНКИ». Фото: russian.space

«Нашли совенка дети во дворе. Взял под опеку», - рассказал в «Инстаграме» экс-губернатор Приамурья, а ныне министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. И попросил придумать совенку имя. Варианты были разные, но в итоге птицу назвали Бумба.

Такой красотой в «Инстаграме» поделился благовещенский священник Святослав Шевченко. Прихожанка одного из храмов города украшает клумбы разукрашенными камнями. На некоторых даже есть надписи с евангельской мудростью.

В Благовещенске состоялся общегородской субботник. Осенний этап акции «Чистый город» продлится до 26 октября. По последним данным, в городе прошло уже более 50 субботников, на свалку вывезли более 71 тонны мусора. Фото: благовещенск.рф

Торт, украшенный фигурками персонажей из любимых мультфильмов детства, доставили в благовещенский Городской дом культуры. Его приготовили в честь фестиваля «Детство на Амуре», гала-концерт которого состоится 21 октября.

Знакомтесь, это - Феликс, кот губернатора Приамурья Василия Орлова. В пятницу 5 октября он пропал и Василий Александрович попросил о помощи. К счастью, всё обошлось - Феликса подобрали и вернули добрые люди.

Ничего страшного в Приамурье не произошло, утечки газа нет. Это пожарные устроили учения на железной дороге по случаю Дня гражданской обороны. Фото: МЧС.