2019-04-12T10:34:50+03:00
Тема дня-Благовещенск

Три миллиарда на детей, Карл!

Слушайте нас в прямом эфире на Радио «Комсомольская правда Благовещенск» на частоте 100.6 FM!Слушайте нас в прямом эфире на Радио «Комсомольская правда Благовещенск» на частоте 100.6 FM!

Об этом и о других «денежных» новостях рассказывают Николай Иванов и Людмила Судейкина

Три миллиарда на детей, Карл!

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Дальневосточные мамы будут получать больше выплат на детей. Дополнительные средства на поддержку рождаемости в размере трех миллиардов рублей выделят из Резервного фонда Правительства РФ в 2019 году. Об этом на заседании Правительства России сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Об этом и о других «денежных» новостях - сегодня в программе «Труды и закрома» расскажут Николай Иванов и Людмила Судейкина. К слову, наконец-то они объявят итоги конкурса на лучшее название своей программы. Победитель пойдет в ресторан!

Слушайте в прямом эфире на Радио «Комсомольская правда Благовещенск» на частоте 100.6 FM, а если у вашей машины линейка только до 90, то на нашем сайте amur.kp.ru в разделе «Радио». Начало в 12:03 (время местное). Подкаст программы будет выложен на сайт «Комсомольской правды».

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