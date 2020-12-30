В Благовещенске заработал каток и прокат коньков на набережной Амура. В новогодние выходные взять коньки напрокат можно будет с 12.00 до 20.00. Об этом рассказали в городской администрации.Уточняется, что стоимость проката для детей до 7 лет составит 50 рублей в час, для ребят старше 7 лет – 100 рублей в час. Другие расценки действуют на прокат коньков в городском парке и на стадионе «Юность».В Городском парке культуры и отдыха прокат коньков стоит 70 рублей за час, выйти на лёд со своими коньками можно за 50 рублей в час. Однако если заплатить 100 рублей, то в своих коньках можно кататься без ограничения по времени. В четверг, 31 декабря, каток в парке будет работать с 12.00 до 18.00, 1 января – выходной день, а со 2 января приходить можно с 12.00 до 20.00.С 12.00 до 20.00 в выходные и праздничные дни работает и каток на стадионе «Юность». Выход на лед стоит 80 рублей, при этом время катания не ограничено. Прокат коньков для взрослых – 100 рублей в час, для детей до 7 лет – 50 рублей. Дети до 7 лет со своими коньками могут кататься бесплатно.Ледовая площадка открыта также в парке Дружбы. Кататься здесь со своими коньками можно бесплатно в любое время.В целом в Благовещенске готовы к работе 23 ледовые площадки. Это катки при школах, на территории турбаз, а также во дворах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Давай покатаемся!»: Где и за сколько можно встать на коньки в Благовещенске