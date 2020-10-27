Амурский пожарный спас мужчину, которому поездом отрезало ноги

Алексей Макаров впервые оказывал подобную помощь. Фото: Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности

Начальник караула пожарной части № 61 поселка Архара Алексей Макаров спас человека, попавшего 25 октября под грузовой поезд. Это случилось на железнодорожных путях на дороге между населенными пунктами Архаринского района - Отважное и Архара. Об этом сообщают в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

Алексей Макаров в тот день не работал и возвращался в населенный пункт через переезд, на котором стоял, пропуская состав грузового поезда.

- Передо мной было несколько автомобилей, из-за них разглядел мужчину на велосипеде, который решил пролезть под вагонами. – рассказывает мужчина. – Через пару минут поезд тронулся, и я увидел, как вагоны потащили за собой велосипед.

Как только состав проехал, на другой стороне пожарный увидел мужчину, лежащего возле рельсов. Ему поездом отрезало ноги. Алексей не растерялся и оказал мужчине первую помощь, что в дальнейшем спасло пострадавшего от потери крови.

- Думать времени у меня не было. Сразу вызвал скорую помощь и начал перебирать вещи в машине, ища, что можно применить в качестве жгута. Увидел резиновый шланг от компрессора. Ножом разрезал его на две части, каждая примерно по метру, перетянул ноги выше колен, – вспоминает начальник караула пожарной части №61 п. Архара. – До приезда медиков проверил пульс и запомнил время наложения жгута. Другие водители в это время разговаривали с пострадавшим, чтобы он не отключился от болевого шока.

Алексей Макаров работает в противопожарной службе области 12 лет, прошел путь от пожарного до начальника караула, обладает навыками оказания первой помощи, от которой зависит жизнь людей. Однако применить их в реальных условиях огнеборцу пришлось впервые. Несмотря на это, что мужчина не только точно знает алгоритм оказания первой помощи, но и обучает этому своих подчиненных.

- Это ЧП случилось на моих глазах, поэтому я еще долго не мог прийти в себя, - делится эмоциями Алексей Макаров. – Впервые мне пришлось оказывать такую помощь пострадавшему, и я рад, что мои навыки помогли сохранить ему жизнь.