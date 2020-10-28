Коронавирус в Приамурье, последние новости на 28 октября 2020: В области закрываются секции и кружки

В отделении пульмонологии инфекционного госпиталя БГКБ, в инфекционном госпитале ДГКБ сейчас лечат еще и больные с нековидной пневмонией Фото: pixabay.com/

Количество новых случаев заражения коронавирусом продолжает расти. За последние сутки в области зарегистрировали 109 случаев COVID-19. Темп прироста за последние 24 часа составил 1,8 %.

У 61 человека заболевание протекает в виде ОРВИ (56%), у 19 – бессимптомно (17%), у 29 – в виде пневмонии (27%).

С нарастающим итогом в области зарегистрировано 6 092 случая, показатель заболеваемости составляет 771,10 на 100 тысяч населения.

Всего на коронавирус обследовано 386 820 человек, в том числе за последние сутки – 5 441.

Секции и кружки - закрыть!

С 26 октября прекращена работа секций, кружков и творческих коллективов в учреждениях народного творчества Амурской области.

Такое распоряжение подписала министр культуры и национальной политики области Надежда Доргунова.

- Это сделано для того, чтобы максимально разобщить людей в период сложной обстановки, связанной с коронавирусом. Все сотрудники продолжают работу, а вот коллективы временно прекратили занятия до особого распоряжения, - прокомментировала она.

В Амурском колледже искусств и культуры в Благовещенске на дистанционное обучение переведены студенты первого курса. Для всех остальных продолжаются очные занятия. Приняты меры безопасности в общежитии – по требованию Роспотребнадзора там организованы два изолятора на три места каждый.

Педагоги колледжа культуры в возрасте старше 65 лет также находятся «на удаленке», они ведут занятия со студентами в дистанционном режиме.

Больных пневмонией - в центр патологии дыхания!

Пациентов с пневмониями нековидной этиологии будут лечить в ДНЦ физиологии и патологии дыхания. Приказом минздрава Амурской области Дальневосточный научный центр ФПД включен в программу по лечению нековидных пневмоний у жителей региона за счет средств Фонда ОМС.

- В отделении пульмонологии инфекционного госпиталя Благовещенской ГКБ, в инфекционном госпитале Детской городской клинической больницы сейчас лечат еще и нековидные пневмонии – со всеми предосторожностями во избежание рисков заражения коронавирусной инфекцией. Но в связи с увеличением больных COVID-19 принято решение переводить пациентов с воспалением легких нековидной этиологии в институт физиологии и патологии дыхания после получения отрицательного результата теста на коронавирус. Это позволит инфекционным госпиталям сконцентрироваться непосредственно на оказании помощи больным с коронавирусной инфекцией. В научном центре работают доктора, кандидаты медицинских наук, которые специализируются, в том числе, на лечении сложных случаев при заболеваниях легких, - отметила и. о. министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

В пульмонологическом отделении ДНЦ ФПД уже подготовлено 60 коек, палата реанимации на три койки и палата-фильтр.

- Мы уже с сегодняшнего дня начинаем принимать пациентов с нековидными пневмониями, перенаправленных из Благовещенской горбольницы и Детской городской больницы. У нас создан необходимый запас лекарственных средств – антибактериальных, противовирусных, гормональных. Койки оборудованы кислородными концентраторами. В достаточном количестве имеются средства для дезинфекции и средства индивидуальной защиты для персонала, - говорит заместитель директора по лечебной работе ДНЦ ФПД Татьяна Смирнова.

Для справки: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» является уникальным по своим кадровым и техническим возможностям учреждением и занимает важное место в системе оказания специализированной пульмонологической помощи населению Амурской области. Центр располагает высококвалифицированными кадрами, среди которых доктора и кандидаты медицинских наук. Наличие пульмонологического стационара и современного лечебно-диагностического комплекса дает возможность пациентам в одном месте получить полный комплекс услуг по диагностике и лечению заболеваний органов дыхания.