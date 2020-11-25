«А сшейте мне халат!»: коронавирус оставил благовещенские ателье почти без работы

Мастерицам сегодня несладко: заказов нет! Фото автора

Неумолимо приближается Новый год, в магазинах появляется праздничная атрибутика, а витрины и окна уже вовсю мигают гирляндами. Смотришь вокруг - уже хочется нарядиться! Но 2020 год выдался тяжелым и небогатым на праздничные гулянья, а теперь из-за пандемии амурчан оставили без новогодних корпоративов. Будут ли люди искать себе красивый наряд, или предпочтут провожать старый год в халатах и тапочках?

Пошив всегда дороже

В Благовещенске большое количество магазинов, которые могут предложить наряд на любой случай и вкус - здесь и вечерние платья для элегантных дам, и пиджаки для настоящих джентльменов, и даже костюмы персонажей из мультиков для детских утренников. Но некоторым людям этого недостаточно - они хотят что-то особенное, эксклюзивное, «на себя сшитое». Только вот шить умеют не все, и тогда на помощь приходят ателье.

Мастера по пошиву одежды как один предупреждают: купить будет дешевле.

- В нашем деле очень много нюансов. На цену изделия влияет и сложность работы, и цена материалов, и сроки… Это не массовое механизированное производство, швея зачастую даже дизайн платья делает самостоятельно. Конечно, сумма выходит существенная, а когда заказов много - тем более, ведь нередко мастера жертвуют сном, чтобы успеть в срок, - рассказали в одном из ателье города.

При этом специалисты замечают: не всегда костюм выходит лучше покупного. Взгляды клиента и исполнителя могут не сойтись, да и качество работы - дело случая, поэтому всех, кто желает пошить себе одежду к празднику, призывают обращаться только к проверенным мастерам, зарекомендовавшим себя на рынке услуг.

Ткани, к слову, нередко приносит заказчик, если для него принципиален материал и он не доверяет покупку никому, кроме себя. Не все ателье соглашаются на подобные условия, ведь человек, который не понимает ничего в свойствах ткани, может по незнанию приобрести то, с чем будет невозможно работать. Поэтому мастера стараются обговорить все желания заказчика, подобрать ткань и купить ее самостоятельно, включив это в стоимость изделия.

Специалисты также отмечают не всегда правильный подход людей к выбору фасона или цвета наряда.

- Бывает, скидывают фотографию платья или костюма. Они видят красивую картинку, а я - как оно будет выглядеть на человеке. Всегда в таких ситуациях стараюсь предостеречь, подправить, изменить цвет. Хорошо, когда соглашаются и дают мне свободу, доверяют. Но некоторые же упрутся рогом… - вздыхает мастер. - Дорогие, я не хочу портить вам внешний вид, напротив, мне важно, чтобы вы выглядели хорошо, ведь это - моя репутация.

Все в последний момент

«Каждый год одно и то же», - признаются сотрудники ателье. Сколько ни говори людям, что тянуть не стоит, все равно прибегают в последний момент и просят сделать костюм за максимально короткий срок.

- У нас всегда как? Люди спят до середины, а то и до конца декабря, а потом приходят и просят сшить им чуть ли не бальное платье за сутки. Но человек не понимает, что кроме него есть еще десяток таких же, всем нужно срочно. В итоге мы не спим по три дня, а домой 31 декабря попадаем как раз к бою курантов! - смеются мастера, но предупреждают: не надо так делать.

Из популярного - сшить себе маску. Фото автора

Лучше всего, советуют они, приходить заранее, недели за три - за месяц до «дня икс». Еще лучше, если клиент решит заказать костюм месяца за два, тогда у швеи будет время не только на сам пошив, но и на творческий полет мысли, чтобы придумать действительно что-то интересное.

Ни одного заказа

Этот год выдался сложным, в том числе и для ателье. Многие салоны по пошиву одежды потеряли сначала на отмене выпускного, а теперь еще на корпоративах. В работе ателье очень важен сезон, и на праздники всегда большая ставка.

- На данный момент нет ни одного заказа, - сокрушается директор одного из благовещенских ателье. - Хотя в предыдущие годы в это время уже начинали активно приходить. Конечно, сейчас вводят новые ограничения, отменены все массовые мероприятия, да и сами люди боятся где-то собираться. Народу не до праздников, и уж тем более не до костюмов - тут бы здоровье сберечь.

Сотрудники ателье относятся к ситуации с пониманием, ведь сами являются родителями, супругами, имеют пожилых родителей. Но переживания за свою отрасль не отпускают. Многие салоны лишились постоянных клиентов, которые заказывали костюмы на целую компанию.

- У нас сейчас надежда на молодежь, - признаются мастера. - На тех, кто не боится собираться вместе, например, дома, на турбазах или в офисе. С другой стороны, насколько нужно им в этом году заморачиваться и шить себе одежду? Время покажет.

Дома в праздничном халате

Самые странные заказы поступают тем, кто занимается пошивом на дому. Ольга Кравчук (фамилия изменена по просьбе респондента. - Прим. ред.), для которой швейное дело всегда было не более чем хобби, рассказала, как люди готовятся провожать многострадальный 2020 год.

- Ко мне, в основном, обращаются знакомые, знают, что умею шить. Вот и беру, то к выпускному кому-нибудь платье нужно, то на 8 Марта не в чем пойти… Перед Новым годом обычно звонят очень многие, но сейчас как-то тихо, ресторанов-то не будет. Зато столкнулась с очень странными просьбами, - поделилась Ольга. - Так, одна подруга попросила сшить ей праздничный халат. Что в нем будет праздничного, мы пока не решили, но в процессе.

Как отмечает швея-любитель, много просьб поступает от родителей. Причина всегда одна - утренник в детском саду отменили, но ребенок очень хочет праздник и, конечно же, костюм. «Пусть хотя бы дома в нем побегает», - решают родители.

Перечень детских костюмов большой. Больше всего популярны персонажи из мультфильмов, на втором месте - животные, особенно интересные совсем маленьким детям. Не теряют популярность и принцессы.

Хотят быть принцессами

Принцессами хотят быть не только маленькие девочки, но и взрослые девушки и женщины. В разных ателье рассказывают, что обычно к Новому году стараются заказать что-то сказочное, необычное, яркое, чтобы удивить коллег и друзей, но до пышных вычурных платьев доходит редко - все же прекрасные леди намерены надеть платье еще не раз на другие торжества. Праздничные комбинезоны, брючные костюмы или юбки с блузками пользуются меньшей популярностью, но все равно встречаются.

Мужчины в выборе более сдержанны. Чаще всего приходят просто за брюками. Чуть реже - за полными костюмами, и совсем единицы интересуются жилетами.

Бывали и особые заказы, когда молодые люди решали пошить тематические костюмы для всей компании.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Уходящий 2020 год выдался для ателье не самым прибыльным. Новогодних корпоративов амурчан лишил коронавирус, и, скорее всего, 2021 год будет актуальнее встречать в домашней одежде на кухне с самыми близкими. Но тем, кто желает все же выглядеть по-настоящему празднично 31 декабря, стоит помнить - костюм или платье, заказанное в ателье, выйдет достаточно дорогим.

Цены на эксклюзивные наряды исчисляются тысячами рублей. И если вы не готовы тратить кругленькую сумму на платье, в котором даже в ресторан не сходишь (корпоративов-то нет!), то, возможно, разумнее будет приобрести наряд в магазине. Там платье можно купить по разумной цене и без всякого ожидания: пришла - увидела - влюбилась - и сразу же взяла!