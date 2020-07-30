Коронавирус в Приамурье, последние новости на 30 июля 2020: Дефицит врачей сохраняется в самом большом инфекционном госпитале Приамурья

И. о. министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева вышла в прямой эфир и ответила на вопросы амурчан. Значительная их часть, как и предсказывалось, была посвящена ситуации с новой коронавирусной инфекцией в регионе. В частности, жителей интересовала нехватка врачей.

- Мы испытываем некоторый дефицит медперсонала в самом большом госпитале региона, развернутого на базе Благовещенской городской клинической больницы (БГКБ), - прокомментировала Светлана Леонтьева. – Ранее там было развернуто 300 коек, сейчас – 500, сделано это было с учётом числа пациентов, которые поступают с осложнениями коронавирусной инфекции, с пневмониями (в БГКБ стараются госпитализировать всех пациентов с тяжелыми случаями). Мы видим дефицит в этом госпитале дефицит не только врачей, но и среднего медицинского персонала. Однако сейчас трудоустраиваются студенты Амурской государственной медакадемии, они должны подставить своё плечо другим врачам.

А вот средств индивидуальной защиты, по словам главы регионального минздрава, в медицинских организациях достаточно. Помимо того, что они закупаются самостоятельно, в этом деле помогают правительство и спонсоры. Один из смотревших эфир амурчан на это заметил, что лично знает поликлинику, где нет масок – Светлана Леонтьева попросила назвать номер и местонахождение этого учреждения, вопрос готовы проконтролировать.

- В целом ситуация по коронавирусу остаётся сложной, но тревожной её уже можно не называть, - отметила Светлана Николаевна. – Заболеваемость сейчас стабилизируется. В регионе развернуто 9 инфекционных госпиталей на 880 коек, есть провизорные госпитали. Отказы в медицинской помощи не зарегистрированы. Некоторые пациенты проходят лечение амбулаторно по прикреплению к поликлиникам. Амбулаторно получают лечение и носители – те, кто болеют бессимптомно.

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Также и. о. министра здравоохранения области рассказала, что в регионе работает 10 лабораторий, где проводят исследования на новую коронавирусную инфекцию. Три из них подведомственны министерству здравоохранения – они располагаются в Свободненской городской поликлинике, Амурской областной инфекционной больнице и Амурской областной клинической больнице.

- Эти лаборатории работают на пациентов, которые находятся на лечении в госпиталях, изоляторах, а также на пациентов с симптомами ОРВИ и медработников, которые в обязательном порядке должны проходить тестирование раз в неделю. Учитывая весь обследуемый контингент, наши лаборатории перегружены. Но исследования проводятся в течение 24 часов, результаты направляются по закрытому каналу связи, так как содержат персональные данные, - объяснила Светлана Николаевна.

По той же причине пациентам, которые проходили забор материала в поликлинике, результаты сообщат, только если они позвонят с номера, который указан в их амбулаторной карте. Исследование в данном случае проводит ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

Прямой эфир и. о. министра здравоохранения Приамурья посмотрели порядка 130 человек. Их интересовал не только коронавирус. Пользователи спросили о поставках лекарства для детей, больных спинальной мышечной атрофией, вакцины от бешенства и откашливателей. Подняли тему дефицита врачей в Белогорском районе, а также упомянули распространяемую в мессенджерах информацию о том, что в поликлиниках отказываются принимать пациентов из пгт. Прогресс – её Светлана Леонтьева назвала недостоверной.