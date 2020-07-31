Где сделать КТ в Благовещенске: профилактика коронавируса и внебольничной пневмонии в Приамурье

Коварная коронавирусная инфекция в значительном количестве случаев ведет к пневмонии. По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, Она наблюдается сейчас примерно у половины пациентов с COVID-19 в нашем регионе, при этом отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания.

Неудивительно, что в такой ситуации люди все чаще интересуются, где можно сделать компьютерную томографию в Благовещенске. Ведь КТ - это исследование, которое позволяет четко выявить появление осложнений во время пневмонии.

Бесплатно по полису ОМС КТ в Благовещенске можно сделать только в том случае, если у вас есть назначение врача. Об этом говорится в приказе министерства здравоохранения Амурской области «О порядке направления населения Амурской области на компьютерную и магнитно-резонансную томографию в амбулаторных условиях на 2020 год», подписанном 16 января 2020 года. Направление должно содержать обоснование для проведения компьютерной томографии, результаты предыдущих исследований, если они были, а также результаты других методов исследований – если это, конечно, необходимо.

Всего в Приамурье 13 медицинских учреждений, куда направляют на компьютерную томографию амурчан, наблюдающихся в медицинских организациях в амбулаторных условиях. Часть из них находится в региональной столице, а именно:

- Благовещенская городская клиническая больница – сюда направляют пациентов из Ивановского, Тамбовского и Константиновского районов;

- Амурская областная клиническая больница – сюда направляют пациентов из Благовещенского района, а также из других районов, если на КТ их направили специалисты Амурской областной консультативной поликлиники;

- Амурский областной онкологический диспансер – сюда направляют пациентов, находящихся на амбулаторном обследовании в поликлинике диспансера, вне зависимости от места проживания;

- Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания – сюда направляют пациентов из Селемджинского района и пгт. Февральск.

Пациентов из Благовещенска, согласно упомянутому выше приказу, направляют на бесплатную компьютерную томографию в одну из двух частных клиник в зависимости от того, к какой муниципальной поликлинике они прикреплены.

Вместе с тем, сделать компьютерную томографию легких в Благовещенске можно и без показаний, в целях профилактики. Тем более, что сами врачи признают – пневмония может протекать и скрыто. В частности, так ранее говорил об особенностях течения короновируса начальник инфекционного госпиталя Благовещенской городской клинической больницы Виктор Бардов:

- Ковидная пневмония плохо прогнозируется. Многие пациенты поступают к нам без жалоб на одышку, кашель, боли в грудной клетке, и только исследуя больного на компьютерном томографе, мы видим огромные полисегментарные двухсторонние пневмонии.

Пройти диагностику платно предлагают как государственные, так и частные медицинские учреждения. Цена на КТ без контрастного усиления в Благовещенске варьируется в районе 2800-3500 рублей.

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