Пациент с коронавирусом получил срок за побег из больницы в Приамурье

Одно время беглеца в больнице даже охранял конвой. Фото: pexels.com

Амурчанин, заболевший коронавирусом, получил 8 месяцев условного срока за побег из больницы. Мужчина 39 лет дважды пытался покинуть инфекционный госпиталь, где лечился от COVID-19, - ради этого он даже спрыгнул с третьего этажа.

Одну из попыток побега отчаянный житель Шимановска предпринял 31 мая. Не желая попасться на глаза медсёстрам или врачам, он вышел не через дверь. Нет, мужчина выпрыгнул из окна на третьем этаже - правда, не на землю, а на козырек над входом в больницу. Уже оттуда он спустился на асфальт и отправился прочь от госпиталя.

Впрочем, эта прогулка продлилась недолго. Как сообщали ранее в управлении МВД по Амурской области, полицейские задержали беглеца в кратчайшие сроки, он даже не успел далеко уйти от больницы. А чтобы амурчанин не попытался удрать в третий раз, в госпитале к нему приставили наряд конвойной службы.

Уголовное дело в отношении мужчины возбудили практические в тот же день. Ему предъявляли нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий.

Преступление по такой статье (часть 1 статьи 236 УК РФ) может грозить немалыми штрафами, запретом от года до трех лет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, ограничением или лишением свободы на срок до двух лет или принудительными работами на тот же срок.

Амурчанин же получил 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Между тем, сейчас ситуация с коронавирусом в регионе постепенно стабилизируется - есть шанс, что в скором времени Амурская область выйдет на второй этап отмены ограничений. Всего с начала пандемии здесь выявили 2887 случаев заболевания, в 48 случаях они привели к летальным исходам. Однако более половины пациентов сумели победить коронавирус - из госпиталей, по данным местного Роспотребнадзора, выписались 1766 амурчан.