Как школы Благовещенска готовятся к 1 сентября в условиях пандемии

В состав комиссии входили сотрудники прокуратуры и МЧС. Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

Осталось еще чуть больше недели - и наши дети снова сядут за парты и начнут сдавать домашние задания. А пока каникулы еще не закончились, школы усиленно готовятся к новому учебному году. В каждом учреждении прошли проверки - прокуратурой, МЧС, ГИБДД и прочими ведомствами.

Журналисту «Комсомолки» удалось побывать на одной из них - в благовещенском лицее № 11. В состав комиссии вошли разные специалисты, но «путешествовали» мы с представителями прокуратуры и МЧС.

Безопасность - превыше всего

Комиссия по проверке готовности школ к началу нового учебного года создана в соответствии с постановлением мэра Благовещенска. В рамках кампании проверили более чем 90 учебных заведений.

В ходе таких проверок специалисты смотрят, все ли в учреждении соответствует требованиям безопасности. Вместе с ними журналисту приходилось заглядывать во все закоулки, просматривать стены и потолки.

В каждом образовательном учреждении с персоналом проводятся противопожарные инструктажи. Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

- Особое внимание при проведении обследований инспекторы обращают на состояние систем противопожарной защиты объектов, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, на содержание путей эвакуации, чердачных и подвальных помещений, наличие и состояние первичных средств пожаротушения, - рассказывает заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску Алексей Гоманюк, - Подлежат проверке знания и действия персонала при эвакуации людей в случае возникновения пожара. В каждом образовательном учреждении с персоналом проводятся противопожарные инструктажи.

Так, обращалось внимание на то, чтобы на стенах учреждения были верно наклеены знаки. К примеру, в лицее с ними было не все идеально: рисунки на некоторых не соответствовали месту их нахождения.

Кроме того, особое внимание уделялось замкам на дверях, в которые детям входить нежелательно, и ширине проходов, которыми ученики постоянно пользуются. И если первое проверялось физической силой и детальным изучением, то для последнего использовался дальнометр - специальный прибор, измеряющий расстояние.

На посуде не должно было быть сколов. Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

В кабинетах специалисты обращали внимание на то, чтобы все держалось крепко, а провода не имели переломов, в столовой - чтобы на посуде не было сколов, для разных продуктов были свои холодильники, а в целом было стерильно и безопасно.

Еще один недочет обнаружился лишь в библиотеке. Нет, там не было картины из фильмов ужасов, просто стеллажи с книгами находились слишком близко к датчикам пожарной безопасности.

Отреагировать на все замечания школа должна к 1 сентября.

И «троечники», и «отличники»

Среди всех специалист МЧС отметил гимназию № 1, лицеи № 6 и № 11. Эти учреждения подготовились лучше всех. Разницы между школами, лицеями и гимназиями А. Гоманюк не видит - финансирование-то везде одинаковое…Разве что стоит смотреть на год постройки здания.

Использовался при проверке дальнометр. Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

Лицей, в котором побывал журналист, отметила и заместитель мэра Виктория Хопатько. Учебное заведение произвело на нее очень приятное впечатление.

- Я походила по кабинетам, посмотрела и хочу сказать: если бы я была учителем, то хотела бы работать именно в одном из кабинетов этой школы. Эта аура, эта современность…Все здесь выполнено со вкусом, - отметила Виктория Андреевна.

Правда, так отличились не все учебные учреждения. В прокуратуре рассказали, что в ходе проверки в некоторых школах выявлены нарушения в части санитарно-эпидемиологического благополучия и пожарной безопасности.

- К примеру, в силу Правил противопожарного режима в РФ руководитель обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку. На момент проверки огнетушитель в лаборатории кабинета химии одной из школ находился в неисправном состоянии. Указанные нарушения незамедлительно устранены в ходе проверки. По данным фактам прокуратурой приняты меры реагирования - руководителям образовательных учреждений внесены представления, рассмотрение которых находится на контроле, - отметили правоохранители.

Сложно, очень сложно

У директоров в этом году работы прибавилось - мало того, что нужно готовиться к проверкам и сдавать школы, еще необходимо постараться создать максимально безопасные условия для занятий детей.

- Помимо общей подготовки к проверкам - покраски, побелки, уборки школы, закупки мебели и учебников - идет и другая. На данный момент мы закупаем дезсредства, рециркуляторы (они должны быть в каждом кабинете). Разрабатывается график дезинфекции помещений, расписание занятий, звонков, организация питания. Планируется, что с утра на входе будут стоять специалисты - медики, дежурный администратор, которые будут замерять температуру у детей, проверять их. Ребята будут приходить в разное время, для них будут разные звонки, перемены, время обеда. Пока думаем над тем, как организовать социальную дистанцию - с классами в 30 человек это будет сделать непросто, - рассказала директор лицея № 11 Наталья Гаврилко.

Вопросы насущные

По информации администрации Благовещенска, школы ждет еще одно новшество - за учениками каждого класса, в том числе 5 - 11-х, будет закреплен отдельный кабинет. Исключение составят такие уроки, как технология, рисование, физкультура, химия, информатика, физика - для проведения которых нужны определенные условия или специальное оборудование.

Кроме того, родителей интересует вопрос: нужны ли маски? Начальник управления образования администрации города Элина Поцелуева пояснила, что в масках ребятам во время занятий находиться не обязательно. Она же рассказала о формате проведения линеек, посвященных Дню знаний.

- Праздничные линейки состоятся. Но в этом году они не будут массовыми. Мы приняли решение провести торжественные линейки на школьных стадионах для учеников 1 и 11 классов. Что касается остальных классов, для них 1 сентября учителя проведут классные часы. К сожалению, количество родителей, которые будут допущены на праздник, придется ограничить, с ребенком в школу сможет прийти только один взрослый. Родители должны будут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, - рассказала Элина Борисовна.

Можно ли перевести ребенка на дистанционное обучение на период пандемии по желанию родителей? Да. Временно школьника могут перевести на электронное обучение с использованием дистанционных технологий. Для этого нужно обратиться к руководству школы и написать заявление.

Дети могут учиться дистанционно. Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

На подготовку к учебному году выделено 570 миллионов рублей

Система образования Приамурья представлена 670 образовательными организациями, из которых минобрнауки области и органам местного самоуправления подведомственны 490 (146 детских садов, 295 школ, 11 колледжей, 37 организаций дополнительного образования).

На подготовку к новому учебному году в Амурской области из бюджетов всех уровней направлено свыше 570 миллионов рублей, что вдвое больше по сравнению с предыдущим годом. В 42 школах появятся центры «Точка роста», в двух коррекционных школах - центры «Доброшкола». В 64 учреждениях будут подготовлены кабинеты под поставку оборудования в рамках проекта «Цифровая образовательная среда», в восьми школах по проекту «Успех каждого ребенка» отремонтируют спортивные залы.

Подвоз школьников будет организован в 335 населенных пунктах. Для этого будет задействовано 249 автомобилей.

Отдельная тема - вопрос организации питания школьников. В этом году из областного бюджета выделено 12 миллионов рублей на модернизацию пищеблоков в 11 муниципалитетах. На эти средства будет закуплено холодильное оборудование, пароконвектоматы, оборудование для приготовления пищи, специализированная кухонная мебель - всего около 200 единиц. В новом учебном году охват питанием составит 91% школьников, учеников начальных классов - 100%.