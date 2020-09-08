Ничего не ела, пила из луж: Как удалось выжить 81-летней бабушке из Приамурья, которую искали пять дней

Несмотря на испытания, сейчас женщина чувствует себя хорошо. Фото: www.instagram.com/raionka1932/

Пропавшую пять дней назад 81-летнюю амурчанку Людмилу Ивановну Попову нашли живой. Об этом сообщила местная газета «Михайловский вестник», информацию корреспонденту «Комсомольской правды – Благовещенск» подтвердили в семье пропавшей.

Напомним, Людмила Попова пропала 3 сентября. Вместе с родными женщина отправилась за грибами в лес в четырех километрах от своего родного поселка Поярково. Однако к машине женщина так и не вышла, к поискам пришлось подключиться жителям соседних сел и волонтерам.

- Она заблудилась в лесу, кружила там, пока не вышла на соевое поле, - рассказывает амурчанка Юлия, участвовавшая в поисках. – Возможно, ходила по кругу, никак не могла сориентироваться.

Дочь Людмилы Поповой Надежда рассказала, что женщина из-за стресса долго не могла понять, где находится – откуда вокруг столько сои.

- Накружилась, видимо, сбилась с пути, - пересказывает Надежда историю матери. – А там у нас за полем сразу еще один пролесок, а потом снова соя. Еще не везде пройти могла – там местами трава высокая, а еще другой, кучерявой такой, травой оплетена, то пройти вообще невозможно. Вот она и блуждала. А потом увидела тополя, поняла, что в ту сторону надо идти. Нашла какую-то тропинку, линии электропередачи. Говорит, поняла, что они ее хоть к какому-то селу приведут. В добралась до трассы, а там ее подобрали волонтеры – она стояла на обочине, веткой им махала.

Как рассказала волонтер Юлия, поиски осложняло то, что Людмила Ивановна вышла на соевое поле – искали ее преимущественно в лесу. На поле тоже заходили, но не так далеко, как забралась сама женщина.

- Все эти пять дней она ничего не ела, пила воду из луж, - поделилась Юлия подробностями. – Сейчас переживает, боится кушать – может, промывание желудка делать придется. Но врач ее уже осмотрел.

Дочь Людмилы Поповой подтверждает – к ним действительно приходил врач. Состояние у нашедшейся женщины хорошее:

- Температура – 36,6, давление – 120 на 70, хрипов нет. Когда она пропала, как раз проходил ураган 3 сентября, она под этот ливень попала. Мы боялись пневмонии – но нет, все отлично, все обошлось.

Надежда также поблагодарила амурчан, принявших участие в поисках. На призыв откликнулись жители не только Поярково, где живет Людмила Попова, но и из близлежащих сел – Дим, Чесноково, Зеленый Бор. Помогали также местные предприниматели, волонтеры «Лизы Алерт», спасатели.