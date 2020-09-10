Медики ехали два часа, и парень ушел: Главе района в Приамурье грозят разбирательствами из-за якобы ложного вызова скорой

Как говорит Михаил Пивень, мужчина, из-за которого он обратился в ЕДДС, успел уйти до приезда медиков. Фото: Сергей ПЕТРЕНКО (архив)

Глава Мазановского района Амурской области Михаил Пивень рассказал, как 9 сентября вызвал скорую лежащему на асфальте незнакомцу – а его звонок посчитали ложным и пригрозили преследованием полиции. Историей Михаил Петрович поделился в своем инстаграм-аккаунте.

- Находясь по работе в городе Благовещенске, я заметил возле одного из подъездов многоквартирного дома лежащего на асфальте молодого человека. От него исходил специфический запах алкоголя, я подумал, мало ли что, а может сердце, и так далее. С пьяными тоже бывает. В общем, позвонил я в службу 112 и назвал координаты парня, лежащего на асфальте возле подъезда, адрес, не забыл про запах алкоголя и назвал свои ФИО и адрес места жительства. Это было в 17.08, - описал ситуацию глава Михаил Пивень.

И все бы хорошо, но, по словам главы Мазановского района, в 19.20 ему перезвонили с незнакомого номера и, не представившись, начали расспрашивать о вызове скорой помощи:

- Я объяснил ситуацию. мне было обещано преследование полицией за ложный вызов. Тело покинуло место пребывания. Так прошло 2 часа 12 минут! Во и задумается человек, звонить ли в службу 112. Понятное дело, я звонил и буду звонить в подобных ситуациях. Но многие задумаются.

«Комсомольская правда в Благовещенске» обратилась в городскую администрацию за комментарием по ситуации. Как пояснили в городском управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, информация о случившемся передана в Амурский областной центр гражданской защиты и пожарной безопасности:

- Специалисты поднимут записи и документы, которые направлялись на скорую помощь. В ситуации обязательно разберутся, установят все обстоятельства, касающиеся этого вызова, - уточнили в ведомстве.