Фестиваль «Амурская осень» открылся в Благовещенске

В Благовещенске состоялось открытие фестиваля кино и театра «Амурская осень». Мероприятие пройдет в Приамурье в 18-й раз. В социальных сетях и на YouTube-канале организовали прямую трансляцию церемонии. На этот раз организаторы из-за ограничений по коронавирусу обошлись без красной дорожки. Всех присутствовавших в зале рассадили с соблюдением социальной дистанции, среди них не было простых зрителей.

Церемония впервые прошла в Амурском областном театре драмы. Началась она 13 сентября в 18:00 и длилась более часа. Первым с приветственным словом выступил президент фестиваля Сергей Новожилов. Он поблагодарил приехавших участников и членов жюри и представил каждого отдельно.

Далее артисты Дмитрий Нестеров и Дарья Егорова исполнили песню «Мы связаны с тобою самолетами». Затем слово дали зампреду правительства Амурской области Светлане Яковлевой. Она поблагодарила всех участников фестиваля, особенно выделив его президента Сергея Новожилова, и признала значимую роль мероприятия в культурной жизни Приамурья.

В ходе открытия также озвучили названия картин, которые предстоит увидеть амурскому зрителю. Напомним, полный список кинокартин можно увидеть на официальном сайте фестиваля, а подробности обо всех спектаклях - в афише «Комсомолки».

Церемония закрытия состоится 20 сентября в 18:00 в Общественно-культурном центре. На мероприятие будут допущены зрители и также будет организована трансляция в прямом эфире.