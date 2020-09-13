Звезды «Амурской осени» о коронавирусе: Вы тут подраспустились, но все будет хорошо!

Открытие вышло масштабным Фото: Татьяна РЯБОВА

Сегодня, 13 сентября, прошла церемония открытия фестиваля кино и театра «Амурская осень». Зрителей на мероприятии не было, в зале Амурского областного театра драмы присутствовали только участники и члены жюри. Такой формат связан с ограничениями по коронавирусу. Прямую трансляцию с места событий вели в соцсетях.

По окончании мероприятия корреспондент «Комсомольской Правды в Приамурье» пообщался с прибывшими в регион звездами.

- Я не помню, какой раз посещаю «Амурскую осень», - признается актриса Марина Яковлева. – Может, пятый, может, шестой, а может, и седьмой. Я просто обожаю Амурскую область, много раз была с разными спектаклями – счету нет! Когда говорят «Дальний Восток», я с радостью откликаюсь. Сергей Новожилов – мой старый друг, я его знаю еще с Твери, с первого актерского фестиваля. Когда он пригласил, у меня не было ни минуты сомнений – я с радостью поехала!

В числе прочих актриса ответила и на вопрос о профилактике коронавируса.

Артисты не боялись быть ближе к зрителю Фото: Татьяна РЯБОВА

- В масках ходим, в Москве с этим очень строго. Хожу один-два раза в неделю в магазин, все протираю, мою. Мы очень бережемся. Везде дезинфекторы. Вы тут подраспустились, если честно. Но все будет хорошо!

Елена и Антон Хабаровы отметили красоту благовещенской набережной.

- Мы приехали впервые. Как всегда, не успеваем ничего посмотреть. Но погуляли по набережной. Нам очень понравилось! Очень красивая набережная! Как здорово, что все сделано для детей. Такие лавочки милые в виде собак! Такие нюансы очень многое говорят о городе и о его жителях, - сказала Елена.

Ее супруг, однако, сообщил, что выводы делать не спешит и в первую очередь хочет пообщаться со зрителем.

- Я понимаю город по людям, по зрителям. Я по-другому ориентируюсь, - признался Антон.

Со сцены пели и выступали с речами Фото: Татьяна РЯБОВА

Коронавируса при этом чета актеров не боится:

- Не побоялись, что суждено, то произойдет. Мы все соблюдаем: руки моем, маски носим, как и все.

Звучала музыка разных жанров Фото: Татьяна РЯБОВА

Участники группы «Маяковский» считают, что пора начинать возвращаться к нормальной жизни после затянувшегося режима самоизоляции.

- Нам ничего не страшно. Мы просидели самоизоляцию. Пора выбираться. В Москве – самая опасная, наверное, в России ситуация. Но риск оправдан. Понятно, что без особого повода люди не контактируют с друг с другом – время такое у нас. Хочется восстанавливать концерты, спектакли, хочется работать, чтобы жизнь не останавливалась, - сказали Илья Самитов и Дмитрий Тихонов.

Дмитрий в Благовещенске уже бывал, а его коллега прилетел в столицу Приамурья впервые.

- Как группа «Маяковский» мы приехали впервые. Я впервые в Благовещенске. Город прекрасен, правда, я еще не успел ничего посмотреть. Но набережная прекрасная. Я планирую еще погулять, у меня есть пять дней, - заявил Илья Самитов.

С открытием фестиваля поздравляли и первые лица области - например, зампред областного правительства Светлана Яковлева Фото: Татьяна РЯБОВА

Напомним, фестиваль кино и театра продлится с 14 по 20 сентября. Несмотря на пандемию по коронавирусу мероприятие все же решили провести, но с соблюдением мер предосторожности.