Коронавирус в Приамурье, последние новости на 14 сентября 2020: Воду в Амурской области проверят на COVID-19

Новое исследование стартует в регионе. Фото: pixabay.com

Утром 14 сентября число случаев коронавируса в Амурской области равняется 3789. Показатель заболеваемости – 479,59 на 100 тысяч населения. В частности, за прошедшие сутки подтверждено 28 случаев инфицирования, из них 21 – в Благовещенске.

Как сообщают в правительстве региона, пневмония наблюдается у 50,9% пациентов, симптомы ОРВИ – у 42,4%, отсутствие симптомов – у 6,7%. Отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания. Из всех заболевших 38,7% приходится на амурчан от 30 до 49 лет.

Между тем, 2502 человека выписаны из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 48 человек, из них 67% приходится на лиц старше 65 лет. Остальные пока продолжают лечение. Кроме того, еще 1867 амурчан обследуют на коронавирус, так как они общались с больными. Все контактные изолируются на дому.

Исследовать воду и транспорт

Амурское управление Роспотребнадзора изучит ситуацию с циркуляцией коронавируса во внешней среде. Мероприятия стартуют на следующей неделе. В частности, специалисты возьмут пробы сточной воды, смывы с объектов внешней среды в медицинских организациях, торговых центрах, объектах транспорта. Это важно для оценки эффективности проводимых противоэпидемических мероприятий.

- Прошу оказать специалистам, осуществляющим исследования, содействие и не препятствовать их работе. Они будут посещать различные объекты, брать пробы, поэтому все должны быть к этому готовы. Это действительно важные исследования, направленные на наше благополучие, - отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Также планируется проведение II этапа оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2. В исследовании будут участвовать те же волонтеры, которые сдавали кровь на I этапе.

Сейчас необходимо должным образом провести все подготовительные мероприятия. Забор биоматериала пройдет с 5 по 9 октября 2020 года. Министерству здравоохранения необходимо обеспечить готовность к работе пунктов забора проб, задействованных в I этапе и обеспечить наличие во всех пунктах необходимый запас расходных материалов.

ОРВИ перескочило порог

В Амурской области продолжает интенсивно распространяться заболеваемость острыми респираторными инфекциями, сообщила на заседании оперштаба руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

- В Амурской области продолжается интенсивное распространение заболеваемости ОРВИ. На 37 календарной неделе зарегистрировано 2 357 случаев ОРВИ, что на 20% выше уровня аналогичной недели прошлого года. По-прежнему крайне неблагополучная ситуация среди взрослого трудоспособного населения. На прошедшей неделе количество заболевших в данной возрастной группе увеличилось на 18% с превышением эпидемического порога на 14%, - рассказала Ольга Курганова.

Также она уточнила, что на неделе с 7 по 11 сентября интенсивность распространения COVID-2019 увеличилась на 7% - с 205 случаев, выявленных 31 августа – 4 сентября до 221 случая на прошедшей неделе.

КСТАТИ

У 69% амурчан с коронавирусом болезнь протекает легко

В пятницу, 11 сентября, в Амурской области прошло заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. В ходе него рассказали подробности о том, как обстоит ситуация с заболеваемостью на данный момент – и насколько регион подготовлен.

- Состояние пациентов, находящихся в медицинских организациях, подведомственных Минздраву области: легкой степени тяжести - 510 чел. - 69%, в том числе 301 чел. находятся на амбулаторном лечении; средней степени тяжести - 196 чел. - 26%; тяжелое - 34 чел. - 5%. На аппарате ИВЛ находятся 6 пациентов с COVID-19, - уточнили в пресс-службе правительства Амурской области.

Для госпитализации больных коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной пневмонией, развернуто восемь инфекционных стационаров (госпиталей) на 660 коек. Также предусмотрены 22 провизорных госпиталя на 268 коек для госпитализации больных с подозрением на COVID-19; 22 изолятора на 485 коек для изоляции и медицинского наблюдения за лицами, бывшими в контакте с больными COVID-19; 24 обсерватора на 393 койки для обсервации граждан, прибывающих из зарубежных поездок и не имеющих возможности для самоизоляции.

С момента работы «горячей линии» принято свыше 18 тысяч обращений по вопросам COVID-19. Всего с 1 апреля на базе лабораторий медицинских организаций, подведомственных Минздраву, на COVID-19 исследовано более 81 тысячи проб. Медицинские организации области обеспечены средствами индивидуальной защиты более чем на месяц.